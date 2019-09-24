DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
LB.HESS.THR.CARRARA 17/25 DE000HLB4BL2 26.09.2019 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA10D/15 DE000HLB2C26 26.09.2019 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
LB.HESS.THR.CARRARA 17/25 DE000HLB4BL2 26.09.2019 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA10D/15 DE000HLB2C26 26.09.2019 HZE/EOT