Bewerbungsstart für den Digitalen Gesundheitspreis 2020: Novartis sucht kreative Köpfe mit nachhaltigen digitalen Lösungen zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung der Zukunft

24.09.2019 / 10:00

* Bis zum 30. November 2019 können sich Innovatoren und Gründer mit ihren Projekten für den Digitalen Gesundheitspreis 2020 bewerben; der Preis ist mit einer Gesamtsumme von 50.000 Euro dotiert. * Die TrendingTopics, unsere diesjährigen Fokusthemen, sind BigData, PatientJourney, DigitalTherapeutics und FemaleFounders und haben eine hohe Relevanz für die Digitalisierung des Gesundheitswesens. * Eine unabhängige Experten-Jury wählt aus allen Bewerbern sieben Projekte für die Shortlist aus und kürt bei der Preisverleihung am 26. März 2020 in der Berliner Freiheit die drei Gewinner. Nürnberg / Berlin, 24. September 2019 - Am 26. März 2020 werden Novartis und Sandoz Deutschland/Hexal wieder die Gestalter der Zukunft unseres Gesundheitswesens ins Rampenlicht rücken und den Digitalen Gesundheitspreis verleihen. Ab dem 1. Oktober können sich Innovatoren, Start-up-Gründer und Forscher, aber auch Initiatoren von Projekten in Universitäten und Kliniken, die mit ihren digitalen Lösungen einen echten medizinischen Bedarf adressieren, mit ihren Projekten bewerben. Die Bewerbungsfrist endet am 30. November 2019. Insgesamt ist der Digitale Gesundheitspreis mit 50.000 Euro dotiert. Davon gehen 25.000 Euro an den Erstplatzierten, 15.000 Euro bekommt der zweite Sieger und 10.000 Euro erhält das drittplatzierte Projekt. Mit dem Preis sollen digitale Innovatoren unterstützt werden, die Medizin neu denken und mit innovativen, digitalen Ansätzen die Medizin von morgen verändern. "Ein besonderes Augenmerk legen wir in diesem Jahr auf unsere TrendingTopics - Themen, die im Hinblick auf die Digitalisierung unseres Gesundheitswesens eine hohe Relevanz haben. Sie sind wichtig, um die digitale Innovation voranzutreiben, damit wir alle gemeinsam einen Beitrag für die Zukunft unseres Gesundheitswesens leisten können", sagte Dr. Sidonie Golombowski-Daffner, Geschäftsführerin der Novartis Deutschland GmbH und der Novartis Pharma GmbH. TrendingTopics 2020 BigData Viele Daten, viel Potenzial - hohe Verantwortung: Künstliche Intelligenz muss in der Lage sein, Gesundheitsdaten richtig und sicher zu nutzen. Das ist die Grundlage für eine kontinuierliche Verbesserung der Gesundheitsversorgung. DigitalTherapeutics Ob Therapieergänzung oder eigenständige Behandlungsoption: Digitale Gesundheitsanwendungen sollen transparent validiert und so im Anschluss zügig in die Versorgung integriert werden. So kommen Innovationen wirklich beim Patienten an. PatientJourney Von Prävention und Früherkennung bis zur Therapie: Einsatz digitaler Technologien, um den richtigen Patienten zu identifizieren, seine Erfahrungen während der Behandlung bewusst zu gestalten und so den Therapie-Outcome zu verbessern - der Patient steht dabei stets im Mittelpunkt. FemaleFounders Frauen verändern das Gesundheitswesen: Der Großteil aller Gesundheitsentscheidungen wird von Frauen getroffen - für sich, ihre Kinder, Eltern und Partner. Frauen gestalten die Gesundheitswirtschaft - auch als Unternehmerinnen und Gründerinnen von digitalen Start-ups. Unabhängige Jury mit Experten aus dem Gesundheitswesen Aus allen Einreichungen werden sieben Projekte für die Shortlist ausgewählt. Die drei Gewinner werden bei der Preisverleihung am 26. März 2020 in der Berliner Freiheit am Potsdamer Platz in Berlin gekürt. Die Jury besteht aus zehn unabhängigen, hochkarätigen Vertretern aus Patientenorganisationen, Krankenkassen, Universitäten und der Gründerszene: * Benjamin Bauer CEO ZOLLHOF - Tech Incubator * Prof. Dr. Andreas Beivers Studiendekan für Gesundheitsökonomie der Hochschule Fresenius * Gerlinde Bendzuck Vorstandsmitglied Deutsche Rheuma-Liga Bundesverband e. V. * Prof. Dr. Thomas Kahlisch Direktor der Deutschen Zentralbücherei für Blinde (DZB) * Prof. Dr. med. Jochen Klucken AG Leiter Sensor-basierte Bewegungsanalyse, Digital Health, Universitätsklinikum Erlangen, AG Leiter Digital Health Pathways, Fraunhofer IIS, Medizinischer Direktor Medical Valley Digital Health Application Center GmbH * Anne Seubert Founder & CEO bei Brands & Places * Manouchehr Shamsrizi Co-Founder & Beirat, RetroBrain R&D GmbH und Co-Founder, gamelab.berlin der Humboldt-Universität * Tim Steimle Diplom-Pharmazeut und Fachbereichsleiter Arzneimittel der Techniker Krankenkasse * Dr. Regina Vetters Leiterin Digital und Innovation, Barmer.i * Prof. Dr. Jana Wolf Professorin für Allgemeine BWL, Schwerpunkt Gesundheitsindustrie, Hochschule Aalen Synergien schaffen, um gemeinsam die Zukunft der Medizin neu zu denken "Für fast alle Branchen beginnt gerade ein neues Kapitel, da der Einzug digitaler Technologien grundlegende Veränderungen mit sich bringt - das gilt selbstverständlich auch für das Gesundheitswesen. Für uns bedeutet das, dass wir das produktzentrierte Geschäftsmodell weiterdenken und Lösungen anbieten, mit denen wir die digitale Innovation in allen Bereichen vorantreiben können - in der Pharmaforschung, der Diagnostik, bei der Interaktion von Ärzten und Patienten oder bei der Verabreichung von Medikamenten", erklärt Dr. Sidonie Golombowski-Daffner, Geschäftsführerin der Novartis Deutschland GmbH und der Novartis Pharma GmbH, die Motivation hinter dem Preis. "Wir sind gespannt, welche inspirierenden Ideen wir in diesem Jahr kennenlernen dürfen, und freuen uns darauf, die von unserer hochkarätigen Jury ausgewählten Projekte zu fördern, finanziell zu unterstützen und mit unserer Initiative zur Marktreife zu entwickeln," ergänzt Dr. Stephan Eder, Deutschlandchef von Sandoz und Sprecher des Hexal-Vorstands. Weitere Informationen zum Digitalen Gesundheitspreis sowie zum Bewerbungsprozess finden Sie unter www.novartis.de/dgp. Über Novartis Novartis will neue Wege finden, um Menschen zu einem längeren und besseren Leben zu verhelfen. Als ein führendes globales Pharmaunternehmen nutzen wir wissenschaftliche Innovationen und digitale Technologien, um bahnbrechende Therapien in Bereichen mit großem medizinischem Bedarf zu entwickeln. Dabei gehören wir regelmäßig zu jenen Unternehmen, die weltweit am meisten in Forschung und Entwicklung investieren. Die Produkte von Novartis erreichen global mehr als 750 Millionen Menschen, und wir suchen nach neuen Möglichkeiten, den Zugang zu unseren neuesten Therapien zu erweitern. Weltweit sind bei Novartis rund 105 000 Menschen aus mehr als 140 Nationen beschäftigt. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter http://www.novartis.com. Über Sandoz/Hexal Sandoz ist ein weltweit führendes Unternehmen bei generischen Pharmazeutika und Biosimilars. Als Teil der Novartis-Gruppe besteht unser Ziel darin, neue Wege zu finden, das Leben von Menschen zu verbessern und zu verlängern. Wir leisten einen gesellschaftlichen Beitrag, um den zunehmenden Bedarf in der Gesundheitsversorgung durch bahnbrechende, neuartige Ansätze zu unterstützen und Menschen auf der ganzen Welt Zugang zu qualitativ hochwertiger Medizin zu ermöglichen. Auf unser Portfolio mit ungefähr 1.000 Molekülen aus allen wichtigen therapeutischen Bereichen, entfiel 2018 ein Umsatz von 9,9 Mrd. USD. Sandoz Produkte erreichten 2018 weltweit mehr als 500 Millionen Patienten und wir möchten eine Milliarde erreichen. Als Teil der Sandoz Gruppe in Deutschland steht die Marke Hexal für die Versorgung von Patientinnen und Patienten mit modernen Arzneimitteln sowie komplexen, innovativen Pharmazeutika in Deutschland. So leisten wir mit Hexal einen wichtigen Beitrag dazu, dass Patientinnen und Patienten auch in Zukunft die Arzneimittel bekommen, die sie benötigen. Das Sortiment reicht von bekannten OTC-Marken wie ACC(R) akut, Lorano(R) akut und Gingium(R) bis zu hochkomplexen biotechnologisch hergestellten Arzneimitteln. Der Hauptsitz von Sandoz befindet sich in Holzkirchen im Großraum München.