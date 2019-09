Wer sein iPhone noch nicht auf iOS 13 aktualisiert hat, sollte das auch besser noch lassen. Das Update enthält noch zahlreiche Bugs und eine sensible Sicherheitslücke. iOS 13.1 steht zudem kurz vor dem Release. Apple hatte das große Update auf iOS 13 am Donnerstag, den 19. September, veröffentlicht. Nur wenige Tage nach dem Release folgt am 24. September iOS 13.1 - die Aktualisierung sollte ursprünglich erst am 30. September erscheinen, die Vorverlegung dürfte mit den vielen Fehlern und einer schweren Sicherheitslücke zusammenhängen. iOS 13 ist verbuggt … Die Veröffentlichung von iOS 13 gleicht ...

