Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der überraschend deutliche Rückgang der vorläufigen Einkaufsmanagerindices hat Rezessionssorgen geschürt und das Interesse an als sicher geltenden Bundesanleihen geweckt, so Ulrich Wortberg, CEFA bei der Helaba.Der Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) habe das 38,2%-Retracement des September-Abwärtsimpulses bei 173,97 problemlos überwinden können. Sollte die 21-Tagelinie bei 174,61 durchbrochen werden, zeige sich der nächste Widerstand bei 175,07 in Form des 61,8%-Retracements. Die Indikatoren im Tageschart würden sich aufhellen, das MACD-Kaufsignal lasse allerdings auf sich warten. Die Trading-Range liege bei 173,90 bis 175,10. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...