Wien (www.anleihencheck.de) - Die gestern veröffentlichten Einkaufsmanagerindices in der Eurozone haben die Rezessionsängste noch weiter verschärft, so die Analysten der Raiffeisen Bank International Bank AG. Der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe sei im September überraschend auf 45,6 Punkte gesunken, jener für den Dienstleistungssektor habe um 1,5 Punkte auf 50,4 Zähler nachgegeben. Der Rückgang markiere ein neues zyklisches Tief. Tonangebend sei die Umfrage für Deutschland, wo sich der Handelskonflikt, die Brexit-Unsicherheit und die Probleme in der Autobranche besonders auf die Auftragslage auswirken würden. Das US-Gegenstück, der US-PMI sei hingegen auf 51,0 Zähler gestiegen. EUR/USD habe infolge der Datenlage nachgegeben und die Renditen in der Eurozone seien gestern 6 bis 8 BP nach unten gerutscht. ...

