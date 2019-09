Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - E.ON hat den Bau eines neuen Windparks in den USA bekannt gegeben. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung der E.ON SE (ISIN DE000ENAG999/ WKN ENAG99):Mit dem 150-Megawatt-Projekt Boiling Springs beginnt E.ON erstmals ein Windprojekt in Oklahoma. Der Autokonzern Honda hat sich im Zuge eines Stromliefervertrags die gesamte Energie aus Boiling Springs gesichert. Honda wird die erneuerbare Energie für die Autoproduktion in den US-Werken Ohio und Alabama beziehen. ...

