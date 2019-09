Hannover (www.anleihencheck.de) - Die vergangene Woche brachte einiges an Bewegungen in der Geldpolitik mit sich, so Dr. Stefan Grosse von der NORD/LB.Nach der EZB sei nämlich unter anderem die amerikanische FED mit einer Leitzinssenkung um 25 Bp gefolgt, in China sei die LPR um 5 Bp leicht gesenkt worden und Indonesien habe die dritte Zinssenkung in Folge verzeichnet. Die Schweizer Nationalbank habe hingegen den Leitzins nicht angefasst, entlaste jedoch den Finanzsektor, indem sie den vom Negativzins ausgenommenen Freibetrag erhöhe und flexibilisiere. Die britische Notenbank hingegen ändere ihr geldpolitisches Instrumentarium nicht, habe aber noch einmal eindringlich vor den Gefahren eines "No Deal"-Szenarios sowie vor den Schäden der anhaltenden Unsicherheit gewarnt. Für die Londoner mache es aktuell auch wenig Sinn zu agieren, bevor nicht das Ergebnis der Austrittsbemühungen bekannt sei. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...