Guten Morgen,wenige Meter vor dem entscheidenden technischen Signal geht den Leitindices an der Wall Street die Luft aus. Möglicherweise muss zuerst die deutlich überkaufte Marktlage abgebaut werden, ehe das alte Level erreicht bzw. überschritten werden kann. Das kann in wenigen Tagen der Fall sein, allerdings gehen wir davon aus, das dies erst zu Beginn der Berichtssaison Q3 sein wird. Es wäre quasi eine Idealvorstellung: Eine abgebaute überkaufte Marktlage trifft auf Enttäuschungskurse und Abstrafungen, hervorgerufen durch die Berichtssaison. Denn: Liegen erst einmal alle Daten auf dem Tisch, dreht der Wind.Bei seinem Abschied bringt es auch EZB-Chef Draghi auf den Punkt: Die Notenbanken haben alles getan, nun ist die Politik gefragt. Der Empfänger ist eindeutig - Berlin. Wir hatten es bereits angedeutet: In den kommenden Wochen und Monaten wird sich die Koalition erklären müssen, warum die Bundesrepublik ihre Fiskalpolitik unverändert fährt, obgleich es andersherum klüger wäre. Wie Frau Merkel und ihre Gefolgschaft reagieren, bleibt abzuwarten, doch dürfte es interessant werden. So oder so: Es ist Aufgabe der Politik, für Wirtschaftswachstum zu sorgen.

