OpenMetrics Solutions GmbH: Offizieller Sponsor der Swiss Risk Association

Zürich - 24.09.2019

Seit September 2019 ist die OpenMetrics Solutions GmbH, ein offizieller Sponsor der Swiss Risk Association, Zürich und unterstützt die Schweizer Initiative zur Vernetzung von Experten im Bereich Risikomanagement aus unterschiedlichsten Industrien.

Aktives managen von Finanzmarktrisiken ist im Kontext von Niedrigzinsen ein besonders wichtiges Thema. Pensionskassen und institutionelle Vermögensverwalter sind daher darauf angewiesen möglichst moderne und effiziente Verfahren für den Schutz ihres Anlagevermögens einzusetzen.

OpenMetrics setzt sich für den breiten Einsatz neuester Technologien ein, die es ermöglichen, Krisen an Finanzmärkten zuverlässiger und schneller zu erkennen als bisher bekannte Verfahren. Die zugrundeliegenden mathematischen Verfahren wurden in den letzten 10 Jahren am Institut für Theoretische Physik der ETH (Eidgenössische Technische Hochschule) Zürich entwickelt. Finanzmarktteilnehmer können mit diesen Technologien effizient ihr bestehendes Risikomanagement ergänzen und nachhaltig optimieren. Richtig angewendet, können damit Verluste an Finanzmärkten signifikant reduziert und Anlagevermögen geschützt werden.

Über Swiss Risk Association

Die Swiss Risk Association (SRA) ist eine gemeinnützige Organisation und ein offenes Forum, um einen Dialog zu den Themen Financial Engineering und Risk Management zu ermöglichen. Der Verein wurde 2013 an der ETH Zürich gegründet.
https://www.swiss-risk.org

Über OpenMetrics Solutions

Die OpenMetrics Solutions GmbH ist ein im Jahr 2016 gegründetes und als ETH-Spin-Off anerkanntes Technologieunternehmen, mit dem Fokus auf fortschrittliche Risikomanagementmethoden und Financial-Engineering. Aktivitätsfelder von OpenMetrics Solutions sind: Transfer von akademischer Forschung in kommerziell nutzbare Produkte und Dienstleistungen, Fortschrittliche Risikomanagement-Lösungen, sowie Technologieberatung für die Finanzindustrie.
https://www.openmetrics.ch

Kontakt:
Felix Fernandez
CEO
Tel.: +41 44 552 4905
Mob.: +41 782 367636
felix.fernandez@openmetrics.ch