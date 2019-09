Dreieich (ots) - Finanzexperten klären in Zusammenarbeit mit der R+V Versicherung über relevante Absicherungen auf



Die Volksbank Dreieich eG (www.vobadreieich.de) definiert gemeinsam mit dem genossenschaftlichen Partner R+V Versicherung AG (www.ruv.de) Wohngebäude-, Hausrat- und Kfz-Versicherung als die drei wichtigsten Versicherungen für Haus und Hof. Mit dieser Klarstellung möchten die Finanzexperten angesichts einer wachsenden Bedrohung durch Unwetterschäden die Kunden gezielter aufklären und auf den möglichen Schadensfall vorbereiten.



1. Wohngebäudeversicherung



Die Wohngebäudeversicherung ist für Hausbesitzer ein Muss. Sie schützt vor den finanziellen Folgen, die sich aus Gefahren wie Brand, Blitzschlag, Sturm/Hagel und Leitungswasser ergeben.



2. Hausratversicherung



Die Hausratversicherung sichert Gegenstände wie Möbel oder Kleidung. Um Zuständigkeiten klar zu regeln kann es sinnvoll sein, Hausrat- und Wohngebäude bei nur einem Anbieter abzuschließen. Die R+V Versicherung kombiniert zum Beispiel mit der Hausratversicherung auch Haftpflicht-, Wohngebäude-, Rechtsschutz- oder Risiko-Unfallversicherung.



3. Kfz-Versicherung



Sie sichert finanziell ab, sollte zum Beispiel das Auto mit einem Hagelschaden in die Werkstatt müssen.



Schnell und detailliert melden



In jedem Fall rät die Volksbank Dreieich eG im Schadensfall zu einer schnellen und detaillierten Kommunikation mit dem Versicherungsanbieter. Nur dann kann eine Versicherung adäquat reagieren und mögliche Schäden finanziell minimalisieren. Weitere Informationen erhalten Interessenten unter www.vobadreieich.de/hausundwohnen. Einen ersten Versicherungscheck können Interessenten kostenlos unter www.vobadreieich.de/checkup durchführen.



Die Volksbank Dreieich eG (www.vobadreieich.de) ist eine deutsche Genossenschaftsbank. Die Universalbank mit Filialstruktur verfügt über 12 Filialen und fünf SB-Filialen sowie vier weitere Standorte in Einkaufszentren. Angetrieben von dem Wunsch stets bestmöglichen Service zu bieten, baut die Bank digitale Lösungen immer weiter aus, etwa durch die digital-persönliche Filiale "Volksbank zu Hause". Daneben setzt sie sich aktiv für die Region ein, zum Beispiel über die Crowdfunding-Plattform "Mit Herz für die Region".



