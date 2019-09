Taipei (ots/PRNewswire) - Infortrend Technology, Inc. (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/CS/20190919001?re=/de/home) (TWSE: 2495) führt innovative Scale-Out NAS-Systeme mit der neuen EonStor CS (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/CS/20190910002?re=/de/products/cs)-Serie ein. Sie liefert Gigabit-Leistungen im zweistelligen Bereich sowie eine Speicherkapazität von über 100 PB. Diese brandneue NAS-Produktlinie ist eine leistungsstarke Erweiterung des Produktangebots von Infortrend und bedient HPC (high performance computing)-, Medien- und Unterhaltungssektoren, die eine höhere Bandbreite und mehr Speicherplatz benötigen.



Mit EonStor-CS-Scale-Out-NAS können Nutzer sich durch Speicherkapazität bzw. das Hinzufügen von 76 Laufwerken für vertikale Skalierbarkeit entscheiden oder horizontale Skalierbarkeit wählen, indem sie bis zu 144 Netzknoten verbinden (CS-Units). Diese herausragende Leistungsfähigkeit und Kapazität befähigt Unternehmen zur Handhabung datenintensiver Anwendungen und rüstet sie gleichzeitig für unvorhergesehenes Datenwachstum in der Zukunft. Folglich eignet CS sich für anspruchsvolle Anwendungen wie Echtzeit-Datenanalysen, astronomische Beobachtungen, großformatige Videoproduktionsfirmen oder Videoüberwachung.



EonStor CS zeichnet sich nicht nur durch ein hohes Leistungsvermögen und Skalierbarkeit aus, sondern bietet zusätzlich Datenschutz sowie eine hohe Datensicherheit. Um Datenverlust zu vermeiden, unterstützt CS den "from disk to cluster"-Schutzmechanismus: Sollte ein beliebiges Element ausfallen, so bedeutet dies weder Datenverlust noch eine Beeinträchtigung der Systemleistung. Darüber hinaus unterstützt CS sowohl SED (Self-Encryption Drive) als auch WORM (Write Once Read Many), um Datenverfälschungen zu vermeiden.



Was das Systemmanagement angeht, so ist CS mit der webbasierten zentralisierten Management-Software EonOne ausgestattet, die es Benutzern ermöglicht, den gesamten Cluster jederzeit und überall über ein graphisches User-Interface zu überwachen und zu verwalten. Der modulare Aufbau und die redundanten Hauptkomponenten lassen darüber hinaus eine problemlose Wartung und Ersatz des CS zu, ohne dass die Systemvorgänge unterbrochen werden.



"Die Markteinführung von EonStor CS vereinfacht die Handhabung großer Datenmengen, verringert IT-Ausgaben und macht die Vorteile innovativer Anwendungen problemloser zugänglich", so Thomas Kao, Senior Director des Bereiches Produktplanung.



Informationen zu Infortrend



Infortrend (TWSE: 2495) ist seit 1993 ein führender Anbieter von äußerst leistungsfähigen, vernetzten Speicherlösungen. Die Lösungen des Unternehmens basieren auf hoher technologischer und systemtechnischer Expertise mit Fokus auf Qualität, Zuverlässigkeit und Mehrwert. Das breite Storage-Lösungsportfolio kann branchenübergreifend eingesetzt werden und wird selbst anspruchsvollsten Anforderungen gerecht. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infortrend.com (http://www.infortrend.com/)



Infortrend und EonStor sind Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken von Infortrend Technology, Inc., andere Handelsmarken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.



