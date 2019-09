Hamburg (ots) - Zum Geburtstag gibt's Steak! Tchibo wird 70 - und bietet für einen kurzen Zeitraum einen elektrischen Hochtemperaturgrill zum absolut heißen Preis an. Der MeatBoss ist das Steakhouse für zu Hause. Der kompakte Grill ist ab sofort mit 20 Prozent Rabatt für nur 199 Euro erhältlich.



Mit dem MeatBoss grillt man bei glutheißen 850 Grad wie ein Profi. Intensive Röstaromen, leicht karamellisiert und eine knusprige Kruste - ein Steak wie im Restaurant, und das in Minuten! Der MeatBoss funktioniert im Gegensatz zu vielen anderen Geräten mit Strom statt mit Gas. Das ermöglicht auch eine Nutzung in der Küche und nicht nur im Außenbereich. Eine gewöhnliche Haushaltssteckdose reicht. Der Grill hat eine Leistung von 1500 Watt.



Die Steaks gelingen im Handumdrehen. Der Grillrost lässt sich in sechs verschiedenen Höhen einschieben - je nach Art und Dicke des Fleisches. Die hochwertigen Quarz-Heizelemente erreichen Temperaturen zwischen 400 und 850 Grad, einstellbar in 25-Grad-Schritten. Je nach Wunsch wird das Fleisch zwischen medium rare und well done zubereitet. Einfach den Timer auf 1 bis 10 Minuten einstellen, fertig. Der Grill verfügt über eine Abschaltautomatik, sodass Steaks immer auf den Punkt gegart sind. Die Bedienung erfolgt per Touch-Display.



Nicht nur Fleisch ist sein Gemüse. Natürlich gelingen im MeatBoss neben Steaks auch Lachs, Meeresfrüchte oder Gemüse - alle in Gastronomie-Qualität. In seiner Preisklasse zählt das Modell zu den absoluten Top-Produkten im Markt.



Das Gehäuse ist pulverbeschichtet und gekühlt, sodass die Hitze außen nicht spürbar ist. Der MeatBoss kommt mit Grillrost samt abnehmbarem Griff, Abtropfschale und Gastroschale und ist so kompakt, dass er auch in kleinen Küchen Platz findet (B25 x H43 x T40,5 cm). Alle Teile sind spülmaschinengeeignet, der gesamte Grillraum lässt sich zum Reinigen entnehmen.



Das Gerät ist GS-geprüft und wird mit drei Jahren Tchibo Garantie angeboten. Und ausschließlich während der Jubiläumswochen zum einmaligen Sonderpreis von 199 statt 249 Euro. Mit diesem limitierten Geburtstags-Preis bedankt sich Tchibo bei allen treuen Kunden. Fünf Wochen lang überrascht das Unternehmen seine vielen Fans mit besonders attraktiven Jubiläums-Highlights.



1949 bis 2019 - 70 Jahre Tchibo



1949 gegründet, feiert das Familienunternehmen in diesem Jahr seinen 70. Geburtstag. Mitten im Herzen der Stadt Hamburg, im Gebäude der Tchibo Verwaltung an der Caffamacherreihe, eröffnete Tchibo im Oktober 1955 die erste Filiale. Ob mit hochwertigen Kaffees, Beigaben oder Gebrauchsartikelwelten Tchibo überzeugt seine Kunden immer wieder mit neuen Ideen. Als erstes Unternehmen in Deutschland bietet Tchibo in den 70er Jahren wechselnde Produktwelten an. Seit 1994 werden wöchentlich unter dem Motto "Jede Woche eine neue Welt" Gebrauchsartikel präsentiert, in den Filialen und seit 1996 unter www.tchibo.de.



In den vergangenen 70 Jahren hat sich Tchibo zu einem international tätigen Handels- und Konsumgüterunternehmen entwickelt. Das einzigartige Modell eines Systemgeschäftes verbindet höchste Röstkaffeekompetenz, Kaffeegenuss und eine innovative Gebrauchsartikel-Vielfalt mit einem umfangreichen Angebot an Dienstleistungen wie Reisen, und Mobilfunk. Für seine nachhaltige Geschäftspolitik wurde das Familienunternehmen mehrfach ausgezeichnet: 2012 mit dem Preis für Unternehmensethik und dem Umweltpreis Logistik, 2013 mit den CSR-Preisen der Bundesregierung und der EU sowie 2016 als nachhaltigstes Großunternehmen Deutschlands. Was mit Kaffee begann, prägt heute die Alltagskultur der Deutschen.



Pressekontakt:



Weitere Informationen für Journalisten:

Helen Rad, Sprecherin Non Food & Kooperationen, Tchibo GmbH

Tel: +49 40 63 87 - 2120 E-Mail: helen.rad@tchibo.de

www.tchibo.com

www.tchibo.com/blog

www.twitter.com/tchibo_presse



Original-Content von: Tchibo GmbH, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/nr/6329