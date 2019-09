Nach dem schwachen Wochenauftakt macht der Dax am Dienstag wieder etwas Boden gut. Anleger reagieren positiv aus scheinbare Annäherungen im Handelsstreit. Die Lage der Wirtschaft in Deutschland allerdings ist schlecht. Insofern ist der ifo Index am Vormittag wichtig. EDIT: IFO-GESCHÄFTSKLIMA SEPTEMBER 94,6 PKT (PROG 94,5) IFO-GESCHÄFTSERWARTUNGEN SEPTEMBER 90,8 PKT (PROG 92,0) IFO-GESCHÄFTSLAGE SEPTEMBER 98,5 PKT (PROG 92,0) Nordex liefert für den Windpark "Söke" in der Türkei 23 Turbinen. Facebook hat ein Start-up gekauft, das Geräte mit Gedanken steuern lassen will. Nutzfahrzeugzulieferer SAF-Holland senkt die Jahresprognose für den Umsatz deutlich. Der Marktbericht aus Stuttgart von Börsenmoderator Andreas Groß