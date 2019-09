Nach der Pleite des Reisekonzerns Thomas Cook fordert die Linkspartei staatliche Hilfen für den deutschen Ferienflieger Condor. "Der Bund muss Condor in der Luft halten, bis die Fluggesellschaft aus den Turbulenzen der Thomas-Cook-Insolvenz heraus ist", sagte Parteichef Bernd Riexinger der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Konkret forderte er eine Kreditgarantie des Bundes, die mindestens so lange gilt, bis das Insolvenzverfahren des Mutterkonzerns abgeschlossen ist. "Im Gegenzug muss Condor betriebsbedingte Kündigungen für diesen Zeitraum ausschließen."

Wegen der Insolvenz des britischen Unternehmens Thomas Cook hatte die bisher profitable Tochterfirma Condor einen Überbrückungskredit bei der Bundesregierung beantragt. Darüber ist bislang noch nicht entschieden. Zuvor hatten bereits Gewerkschaften den Bund aufgefordert, Condor zu unterstützen, um die 4900 Arbeitsplätze zu erhalten. Dagegen lehnt der Steuerzahlerbund staatliche Hilfen für die Airline ab./ax/DP/men

