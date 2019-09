TS4-A-2F (Brandschutz) ist die neueste fortschrittliche Lösung der TS4-Plattform für schnelles Abschalten für zwei Module bis zu 1000 W und eine Standardkonfiguration von 1500 V

Tigo, Erstanbieter der intelligenten modularen Flex MLPE und TS4-Plattform kündigte heute seine neue TS4-A-2F (Brandschutz) an, die fortschrittliche Lösung für schnelles Abschalten zum Nachrüsten bzw. als Ergänzung für zwei Module, die eine intelligente PV-Modulfunktionalität bietet. Die TS4-A-2F ist die neueste, von den Partnern am besten angenommene, kosteneffizienteste Ergänzung zur fortschrittlichen Generation flexibler Leistungselektronik auf Modulebene von Tigo für die TS4 Plattform.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190924005493/de/

TS4-A-2F (Fire Safety) is the TS4 Platform's newest advanced rapid shutdown solution for two modules up to 1000W and standard configuration of 1500V (Photo: Business Wire)

Die von Underwriter Laboratories (UL) zertifizierte TS4-A-2F erfüllt die NEC 2017 690.12 Spezifikationen für schnelles Abschalten, wenn sie mit dem UL-zertifizierten RSS Transmitter von Tigo oder einem Wechselrichter mit dem integrierten RSS Transmitter von Tigo installiert wird. Die Kommunikation der Einheit mit der Stromversorgung (powerline communication) kann mit dem RSS Signal Detector von Tigo einfach verifiziert werden. Systemeigentümer können die Sicherheit durch Hochstufen des bestehenden PV-Systems oder durch Hinzufügen dieser Sicherheitsfunktionen zu neuen Installationen gewährleisten. Mit dieser verbesserten leichten Hardware, geringeren Arbeitskosten und der Anwendung für zwei Modulen dürfte TS4-A-2F rasch die am besten angenommene Lösung der Branche werden.

Hier die Eckpunkte zum TS4-A-2F:

Die maximale Gesamtleistung für zwei Module liegt bei 1000 W.

Die maximale Stromstärke liegt bei 15 A pro Eingang

Erhältlich als 1500 V UL

UL-zertifiziert als Lösung mit Sicherheitsabschaltung gemäß NEC 2017

Einrasten in Standardmodulrahmen oder Gestellaufbau

Deaktivierung auf Modulebene mit automatischem oder manuellem Abschalten

PV-Anordnung geht bei Wechselstrom-Netzverlust in rasches Abschalten über

Powerline Communication (PLC) Signalgebung

Kleinere Dimensionen der Einheit mit um 25 verringertem Gewicht

Reduzierte Versandkosten bei 33 mehr Einheiten pro Palette

Die versenkte Montage ermöglicht den Versand von vormontierten PV-Modulen

Verbesserte Hitzeableitung mit Schutz vor zu hoher Temperatur und Überspannung

Verbesserte IP68-Einstufung für vermehrten Einsatz draußen

Herunterladen des Datenblattes hier

Die Tigo TS4-A-2F-Lösung wird von 24. 26. September 2019 in der Solar Power International (SPI) Ausstellungshalle in Salt Lake City, Utah, USA, vorgestellt. Die UL-gelisteten Wechselrichter mit der Lösung für schnelles Abschalten von Tigo, die auf der SPI gezeigt werden, sind unter anderen CPS (Stand 2201), Fronius (Stand 2019), GoodWe (Stand 2609), SolaX Power (Stand 719) und Yaskawa Solectria Solar (Stand 2125). Zu den auf der SPI vertretenen Herstellern intelligenter Module, in die Tigo integriert ist, zählen unter anderen GCL (Stand 1001), JA Solar (Stand 1219), Phono Solar (Stand 301), Suntech (Stand 211) und Vikram Solar (4055). Zur Terminvereinbarung oder zur Kontaktvermittlung an einen der Fertigungspartner von Tigo auf der SPI kontaktieren Sie bitte sales@tigoenergy.com.

"Tigo TS4-A-2F ist heute die Lösung für schnelles Abschalten mit der größten Kosteneffizienz auf dem Markt, die dank der Unterbringung zweier Module möglich wurde", sagt Zvi Alon, Chairman und CEO von Tigo. "Unsere Wechselrichter- und Modulfertigungspartner sehen den Wert der Lösung in ihrer Eignung für neue oder bestehende Systeme jeder Größe. Die Solar Power International bietet sich als der perfekte Ort für die Einführung an, wo wir mit unseren zahlreichen erstrangigen Partnern zusammenarbeiten und diese UL-zertifizierte Lösung vorstellen können."

Die TS4-A-2F von Tigo wird von Modulherstellern und Lieferanten weltweit vertrieben. Diese Einheit gesellt sich zu den weiteren fortschrittlichen Einheiten zum Nachrüsten bzw. als Ergänzung, die bereits früher im Jahr bekannt gegeben wurden: TS4-A-F (Brandschutz),?TS4-A-O (Optimierung) und?TS4-A-O-Duo (Optimierung durch 2 Module). Zu Preis- und Lieferinformationen erkundigen Sie sich bitte bei Ihrem bevorzugten Händler von PV-Modulen, kontaktieren Sie Tigo unter Tel. +1 408 402 0802 Direktwahl 1 oder schreiben Sie eine E-Mail an sales@tigoenergy.com.??

Über Tigo

Das Unternehmen Tigo aus dem Silicon Valley wurde 2007 von einem Team erfahrener Technologen gegründet. Das Tigo-Team kombinierte einen einzigartigen Ansatz auf Systemebene mit Erfahrungen in den Bereichen Halbleitertechnik, Leistungselektronik und Solarenergie, um die erste Generation der "Smart Module Optimizer"-Technologie für die Solarindustrie zu entwickeln. Tigo lässt sich von der Vision leiten, durch integrierte und nachgerüstete Flex-MLPE- und Kommunikationstechnologie die Solarstromkosten zu senken. Durch Partnerschaften mit Tier-1-Herstellern von Modulen und Wechselrichtern ist Tigo in der Lage, sich mit der intelligentesten modularen TS4-Plattform auf seine wichtigste Innovation zu konzentrieren und das breitere Ökosystem besser zu nutzen. Tigo hat Betriebe in den USA sowie in Europa, Lateinamerika, Japan, China, Australien und im Nahen Osten. Weitere Infos finden Sie unter www.tigoenergy.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190924005493/de/

Contacts:

Kontaktperson für Medienvertreter bei Tigo

Tiffany Douglass

+1 408 402 0802, Direktwahl 430

marketing@tigoenergy.com