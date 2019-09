Düsseldorf/Berlin (ots) - Personalmangel, Bürokratie, Kostendruck. Gastronomen brauchen einfache Lösungen die helfen, Betriebsabläufe zu optimieren und Zeit und Geld zu sparen. Die neueste Lösung ist METRO Chef Gourvenience: Hochwertige Convenience-Produkte exklusiv für Gastronomen. Das neue Sortiment präsentierte METRO Deutschland gestern im Rahmen eines Pressevents im Magazin in der Heeresbäckerei in Berlin.



Gastronomen stehen zunehmend vor den Herausforderungen Fachkräftemangel sowie Kosten- und Zeitdruck. Das Wirtshaussterben ist nicht nur in Bayern ein großes Thema. Mit der neuen Lösung METRO Chef Gourvenience schafft METRO Freiräume, hilft Küchenabläufe zu optimieren und sorgt für mehr Zeit für den Gast. Die Convenience-Produkte sind schnell und einfach in der Zubereitung und garantieren kontinuierlich beste Qualität auf einem planbaren Preisniveau. Seit Mitte September sind die ersten Produkte des Gourvenience Sortiments bestellbar - exklusiv für Gastronomen. "Mit unserem neuen Gourvernience-Sortiment bieten wir unseren HoReCa-Kunden eine maßgeschneiderte Lösung, um sie bei den Herausforderungen in ihrem Tagesgeschäft optimal zu unterstützen", erklärt Frank Jäniche, CEO METRO Deutschland.



Gourvenience - Von Profiköchen für Profiköche



Gourvenience ist Teil der Eigenmarke METRO Chef. Das Sortiment umfasst rund 200 Produkte: von Beilagen wie Reis und Kartoffeln über verschiedene Saucen, Dips und Dressings bis hin zu exzellenten Fleisch- und Fischvariationen. Jedes Produkt ist darauf optimiert, in der Küche nach Bedarf individuell verfeinert und angepasst zu werden. "Die METRO Chef Gourvenience-Produkte überzeugen durch ihre ausgezeichnete Qualität und setzen damit einen ganz neuen Standard", sagt Klaus Sauer, Geschäftsführer Einkauf METRO Deutschland. "Alle Rezepturen wurden in enger Zusammenarbeit mit Profi-Köchen entwickelt und werden in ausgesuchten Manufakturen hergestellt." Außerdem enthalten die Produkte keine Konservierungsstoffe, Geschmacksverstärker, künstlichen Aromen oder künstlichen Farbstoffe.



Profi-Küchengeräte für die Herausforderungen des Gastro-Alltags



Um Küchenabläufe für Gastronomen noch weiter zu optimieren, kooperiert METRO mit dem größten deutschen Zusammenschluss von Gastronomie- und Großküchenausstattern PENTAGAST. "Wir wissen, dass Gastronomen oftmals nicht die Möglichkeit haben, dringend benötigte, aber kostenintensive, Küchengeräte zu erwerben. In Zusammenarbeit mit PENTAGAST ermöglichen wir Gastro-Unternehmern mit attraktiven Preisvorteilen solche Geräte einzusetzen und dadurch nachhaltig auf dem Markt zu bestehen", sagt Frank Jäniche. Mit der gemeinsamen Lösung SMART & EASY erwarten Gastro-Kunden maßgeschneiderte Techniklösungen rund um die Profi-Küche zu Sonderkonditionen - inklusive gastrospezifischer Beratung. Die seit September verfügbaren Angebote des gemeinsamen SMART & EASY-Angebots, darunter Kombidämpfer und Gastro-Spülmaschinen, decken die wichtigsten Schritte hinter den Kulissen ab: Von der Zubereitung bis zum Abspülen. Die Kombidämpfer von Rational sind außerdem ideal zur Zubereitung von Gourvenience geeignet - perspektivisch soll der Kombidämpfer von Rational sogar Gourvenience Produkte automatisch erkennen und sie eigenständig sowie mit den individuellen Einstellungen des Kochs auf dem gewünschten Gargrad zubereiten.



Food meets Technik



Im Rahmen eines Abendevents im Magazin in der Heeresbäckerei in Berlin konnten sich rund 300 Kunden und Gäste von METRO Deutschland überzeugen, dass beide Lösungen - METRO Chef Gourvenience und die Techniklösungen von PENTAGAST - hervorragend zusammenpassen und wie sich damit Zeit und Geld sparen lässt. Durch den spannenden Abend mit Show-Cooking und Dinner in lockerer Atmosphäre führte als Moderatorin die ehemalige Chefredakteurin des Rolling Pin, Katharina Raue. Prominente Köche wie Frank Rosin präsentieren live die Gastro-Neuheiten dem interessierten Publikum.



Die METRO Deutschland GmbH betreibt mit rund 14.000 Mitarbeitern 103 Großmärkte und 11 Belieferungsdepots in Deutschland. Rund vier Millionen Kunden vertrauen auf das Sortiment und die Leistungen des Unternehmens. METRO versteht sich als Partner unabhängiger Unternehmer und setzt mit Großmärkten, Belieferungsservices, vernetztem Kundenmanagement und digitalen Lösungen die Standards von morgen. METRO Deutschland ist Teil von METRO, einem führenden internationalen Großhändler mit Food- und Nonfood-Sortimenten, der auf die Bedürfnisse von Hotels, Restaurants und Caterern (HoReCa) sowie von unabhängigen Händlern spezialisiert ist. Das Unternehmen ist in 36 Ländern aktiv und beschäftigt weltweit mehr als 150.000 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2017/18 erwirtschaftete METRO einen Umsatz von 36,5 Mrd. EUR. Mehr Informationen über METRO finden Sie unter www.metroag.de sowie über METRO Deutschland unter www.metro.de.



Mit der Einführung der Online-Plattform DISH (Digital Innovations and Solutions for Hospitality) erweiterte METRO sein digitales Serviceangebot für unabhängige Unternehmen. Die Plattform ist abrufbar unter www.dish.co.



