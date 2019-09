First Energy Metals Ltd. gab gestern bekannt, dass es eine nicht bindende Absichtserklärung mit Muzhu Mining Ltd., ein Privatunternehmen in British Columbia, unterzeichnet hat, in deren Rahmen First Energy alle ausstehenden und ausgegebenen Aktien von Muzhu erwerben möchte.



Im Rahmen der Transaktion wird First Energy 9.000.000 Stammaktien ausgeben. Nach Unterzeichnung der Erklärung müssen beide Parteien ihrer Sorgfaltspflicht innerhalb von 10 Tagen nachgehen.



Die Aktien von First Energy werden auf Pro-Rata-Basis an die Aktionäre von Muzhu verteilt, sodass jeder Aktionär von Muzhu Pro-Rata-Aktien von First Energy erhalten wird.



© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de