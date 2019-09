Sibos-Konferenz Western Union (NYSE: WU), ein führendes Unternehmen im Bereich der grenz- und währungsübergreifenden Geldbewegung, gab heute die Verfügbarkeit seiner grenzübergreifenden Echtzeit-Plattform bekannt, um internationale Verbraucher-, Verbraucher-an-Geschäft und Geschäft-an-Verbraucher-Zahlungen auf geeignete Konten, Karten und digitale Geldbörsen zu beschleunigen. Die Ankündigung stellt eine Erweiterung der einzigartigen Fähigkeit von Western Union dar, seine Kernkompetenzen einschließlich globaler Abwicklungsfähigkeiten, Netzwerk-, Compliance- und Technologiesysteme zu nutzen, um internationale grenzübergreifende Zahlungen in Minutenschnelle über mehrere Währungen hinweg zu ermöglichen.

Das Unternehmen ist weltweit für das tägliche währungsübergreifende Management und die Abwicklung über sein ausgedehntes Einzelhandelsnetzwerk in 20.000 Kanälen oder Länderpaaren für Verbraucher in lokaler Währung anerkannt. Die erweiterte Plattform des Unternehmens für Geld in Minutenschnelle wird nun die grenzübergreifende Zahlungserfahrung der nächsten Generation für Verbraucher und Unternehmen in einer Vielzahl von Sektoren ermöglichen.

"Dies ist ein Paradebeispiel dafür, wie die globale Reichweite, Vernetzung und Geschwindigkeit unserer Plattform einen sinnvollen Nutzen für den Kunden generiert, der bei grenzübergreifenden Transaktionen nur schwer zu replizieren ist", sagte Western Union President und CEO Hikmet Ersek. "Unsere einzigartige grenzübergreifende Plattform überwindet die internationale Komplexität, so dass Kunden in Echtzeit auf ihre Gelder zugreifen können. Da wir von unseren Wurzeln im Bereich der C2C-Überweisungen aus expandieren, positionieren wir uns als die Plattform, die Zahlungserfahrungen der nächsten Generation für Unternehmen und Finanzinstitute mit ihren vielfältigen grenzübergreifenden Zahlungsanforderungen ermöglicht."

Die Fähigkeit von Western Union, Geld zwischen Verbrauchern in Minutenschnelle grenzübergreifend zu überweisen, ist nun auch bei der Übersendung an ausgewählte Banken oder Anbieter digitaler Geldbörsen in 17 Ländern aktiv: Benin, Burundi, Kamerun, China, Indien, Indonesien, Kenia, Nigeria, Pakistan, Philippinen, Sri Lanka, Demokratische Republik Kongo, Ghana, Malawi, Mosambik, Simbabwe und Uganda. Bis zu 100 Länder werden bis Ende 2020 auf die Möglichkeit der Bereitstellung von Echtzeitfähigkeiten hin geprüft.

Den Zugang zu grenzübergreifenden Überweisungen in Minutenschnelle beschleunigen

Von Überweisungen in den Bereichen E-Commerce, Gehaltsabrechnungen, Immobilien und Reisen ändern sich die Erwartungen der Verbraucher und Unternehmen an grenzübergreifende Geldbewegungen getrieben durch die Auswirkungen der Digitalisierung auf das tägliche Leben. Die Plattform von Western Union ist hervorragend geeignet, um die Liquiditätsflüsse und die Zahlungsabwicklungen zu steuern, die erforderlich sind, um die Zahlungen in Minutenschnelle zu beschleunigen und gleichzeitig Verbrauchern und Unternehmen einen umfassenden Überblick über den Status ihrer Transaktionen zu verschaffen.

Zusätzlich zu seiner expansiven digitalen Präsenz, seiner Abwicklungs- und Compliance-Infrastruktur und seinem globalen Einzelhandelsnetzwerk mit über 550.000 Vertretungen in 200 Ländern und Regionen hat Western Union mehr als 40 Bank- und Zahlungspartnerschaften in über 100 Ländern aufgebaut. Dieses robuste Beziehungsnetz trägt dazu bei, die Geldbewegung zwischen den Instituten zu beschleunigen, und bietet zuverlässige Verbindungen für Einzahlungen auf Milliarden von Kundenkonten und digitalen Geldbörsen. Als Teil dieses Ökosystems plant die Western Union International Bank (WUIB), eine unabhängige Bankeinheit in Europa, im Jahr 2020 alle europäischen Bankpartner in die Lage zu versetzen, Echtzeiteinzahlungen vorzunehmen.

Western Union bietet Banken außerdem ein Portfolio von Anwendungsprogrammierschnittstellen (Application Programming Interfaces, APIs) zur Integration in seine grenzübergreifende Geldbewegungsplattform, mit dem zusätzlichen Nutzen der Finanzmanagement-, Abstimmungs- und globalen Compliance-Funktionen von Western Union.

Über Western Union

Die Western Union Company (NYSE: WU) ist ein weltweit führendes Unternehmen in der grenz- und währungsübergreifenden Geldbewegung. Unsere Omnichannel-Plattform verbindet die digitale mit der realen Welt und ermöglicht es Kunden und Unternehmen, Geld zu versenden und zu empfangen. Auch Zahlungen können rasch, bequem und verlässlich getätigt werden. Mit Stand vom 30. Juni 2019 wurden die Dienstleistungen unter den Marken Western Union, Vigo und Orlandi Valuta über unser Netzwerk aus mehr als 550.000 Agenturen in mehr als 200 Ländern und Regionen angeboten. Damit kann Geld auf Milliarden von Konten überwiesen werden. Zudem steht westernunion.com, unser 2018 am schnellsten wachsender Kanal, in über 70 Ländern und zusätzlichen Regionen zur Verfügung, um weltweit Geld zu bewegen. Mit seiner globalen Reichweite bewegt Western Union Geld für einen guten Zweck, nämlich um Familien, Freunde und Unternehmen finanziell zu verbinden und das Wirtschaftswachstum zu unterstützen. Weitere Informationen finden Sie auf www.westernunion.com.

