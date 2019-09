Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Stimmungserholung, die in den Umfragen unter den Finanzmarktteilnehmern (ZEW, sentix) abzulesen war, hat sich in den Vorabschätzungen der Einkaufsmanagerindices nicht gezeigt, so Ralf Umlauf von der Helaba.Eine herbe Enttäuschung habe sich in der deutschen Industrie ergeben, denn dort sei der PMI auf das tiefste Niveau seit 2009 abgesackt und weise auf eine Rezession in diesem Sektor hin. Auch der Dienstleistungssektor habe enttäuscht, sich aber noch im Wachstumsbereich gehalten. In Frankreich hätten die Werte ebenfalls klar unterhalb der Erwartungen und der Vormonatswerte gelegen. Vor diesem Hintergrund richte sich der Blick heute auf die Geschäftsklimaindices von INSEE (Frankreich) und ifo (Deutschland). Angesichts des überraschend erholten ZEW-Saldos der Konjunkturerwartungen seien die Analysten der Helaba ursprünglich von einer ebensolchen Erholung des ifo-Geschäftsklimaindex ausgegangen. Dies erscheine wegen der PMI-Enttäuschungen nun als zu ambitioniert und ein Rückgang sollte ins Kalkül gezogen werden. Ähnliches gelte für Frankreich, dort könne ein Rückgang des INSEE ebenso wenig ausgeschlossen werden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...