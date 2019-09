Der Börsengang des Asiengeschäfts vom weltgrößten Brauerei-Konzern Anheuser-Busch wird gut 5 Milliarden Dollar einbringen Das ist weniger als ursprünglich erwartet Aber es ist der zweitgrößte Börsengang in diesem Jahr nach Uber mit 8 Mrd. US-Dollar in New York. Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv ?? Folgt uns hier:?? ?? Facebook: https://de-de.facebook.com/aktionaer/ ?? Twitter: https://twitter.com/aktionaer ?? Instagram: https://www.instagram.com/deraktionaer/