Wir relativieren unsere bisherige Ansicht. Die Preisspanne 23,50 bis 27,50 Euro wird voraussichtlich voll ausgenutzt. Der Bruttoerlös der Emission errechent sich dann mit deutlich über 2 Mrd. Euro oder in der Spitze 2,3 Mrd. Euro. Aber: Kein Euro davon fließt in die Teamviewer-Kasse. Sondern geht vollständig an den Altinvestor. Das gefällt uns nicht. Er plant den anschließenden Restanteil von maximal 42 % (je nach Zeichnungsergebnis) stückweise an den Markt zu geben. Das ist akzeptabel, aber: Die Nettoschulden von Teamviewer sind in Relation zu den genannten Zahlen zu hoch. Mindestens ein Teil von 25 % hätte in die Firmenkasse fließen müssen. Die Bewertung der ganzen Firma erreicht etwa das Zwölffache des Umsatzes und ist damit überzogen. Konsequenz: Eine Zeichnung geht in Ordnung, weitere Käufe stellen wir zurück.



