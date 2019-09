BERLIN (dpa-AFX) - Der Präsident des Zeitungsverleger-Verbands BDZV, Mathias Döpfner, hat die Bedeutung von digitalen Angeboten im Journalismus hervorgehoben. Die digitale Transformation sei die beste und sicherste Investition, sagte Döpfner am Dienstag in Berlin beim Zeitungskongress mit Blick auf Auflagen- und Anzeigenrückgänge im Printbereich der Branche. "Mit Print alleine wird es nicht gelingen." Print und Digital würden ein Erfolgsmodell sein. Er warb für das Erschließen von Geschäftsmodellen im Digitalen. Das jährliche Branchentreffen hatte am Montag begonnen. BDZV soll künftig für "Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger" stehen, hatten die Delegierten am Montag beschlossen./rin/DP/jha

ISIN DE0005501357

AXC0162 2019-09-24/11:39