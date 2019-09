Potsdam (www.aktiencheck.de) - rightnow.eu: VW-Musterfeststellungsklage - Alle wichtigen Infos zur größten Sammelklage Deutschlands - Aktiennews Am 30. September startet die größte Klage Deutschlands - die Musterfeststellungsklage (MFK) gegen Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF), so das Verbraucherportal rightnow.eu in einer aktuellen Pressemitteilung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...