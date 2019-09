Das Analysehaus Warburg Research hat SAF-Holland nach einer weiteren Gewinnwarnung von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 13 auf 9 Euro gesenkt. Das Ausmaß sei eine klar negative Überraschung, schrieb Analyst Franz Schall in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die bereinigte operative Marge des Lkw-Zulieferers sei zurück auf dem tiefsten Niveau seit 2010. Der Experte wundert sich zudem über gleichzeitig avisierte Investitionskürzungen. Sie könnten zu Lasten künftiger Wettbewerbsfähigkeit gehen./ag/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2019 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0013 2019-09-24/11:56

ISIN: LU0307018795