Evotec SE (WKN: 566480) monetarisiert weiter erfolgreich ihre innovationsstarken Forschungsplattformen: Wie heute bekannt gegeben, vereinbart der Hamburger Biotech-Konzern mit dem japanischen Pharmakonglomerat Takeda Pharmaceutical eine neue Forschungsallianz, deren Ziel es ist, mindestens fünf Wirkstoffforschungsprogramme aufzusetzen. Evotec-Aktien gewinnen am Dienstag um +5,83% auf 21,59 Euro.

Bei entsprechendem Erfolg werden die Wirkstoffkandidaten anschließend von Takeda durch die klinische Entwicklung begleitet. Das finanzielle Gesamtpaket enthält für Evotec neben der nicht näher bezifferten Vorabzahlung meilensteinbasierte Vergütungsoptionen in Höhe von mehr als 170 Millionen US-Dollar pro Programm plus die obligatorischen Beteiligungen an Umsätzen bei erfolgreicher Markteinführung eines Kandidaten.

Gratis: Aktien-Tipp mit +500% Kurspotenzial Verpasse ...

Den vollständigen Artikel lesen ...