Neuss (www.anleihencheck.de) - Creditreform Rating hat am 17.09.2019 das Rating der OP Financial Group mit A+ bestätigt, so die Creditreform Rating AG.Der Ausblick sei stabil. Zudem habe Creditreform Rating das Rating der Tier 2 Kapital-Klasse mit A- und das Rating der Preferred Senior Unsecured Debt-Klasse (nach Reklassifizierung vom Senior Unsecured Debt) mit A+ bestätigt. Das Rating des Non-Preferred Senior Unsecured sei auf A festgesetzt worden. (News vom 23.09.2019) (24.09.2019/alc/n/a) ...

