Bonn (www.anleihencheck.de) - Die Renditen am deutschen Kapitalmarkt gaben zum Wochenauftakt deutlich nach, so die Analysten von Postbank Research.Die 10-jährige Bundrendite sei gegenüber Freitag vergangener Woche um 6 Basispunkte auf -0,58% gesunken. Auslöser gewesen seien die enttäuschende Entwicklung der Einkaufsmanagerindices im September, die Befürchtungen schüre, dass insbesondere die deutsche Industrie ihre Krise nicht so schnell überwinden und damit die Gesamtwirtschaft länger und/oder stärker in Mitleidenschaft ziehen könnte als bislang erwartet. ...

