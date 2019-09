Tesla will seine Expansion ist Osteuropa vorantreiben. Wie Elon Musk auf Twitter ankündigt, plant Tesla ab Anfang 2020 in der Slowakei, Kroatien, Serbien und den meisten Teilen Osteuropas vertreten zu sein. Unterdessen hat Tesla auch mit Auslieferungen des Model 3 in Australien begonnen. "Wir werden endlich Nikola Tesla stolz machen, indem wir unsere Autos in seine Heimatländer bringen", äußert Musk ...

