Marburg (pta029/24.09.2019/12:00) - _ * Partnervertrieb der mehrfach ausgezeichneten ERP-Plattform aus der Cloud nimmt zunehmend Fahrt auf Die weclapp SE, eine Tochtergesellschaft der 3U HOLDING AG (ISIN: DE0005167902), hatte für den 23. September 2019 ihre Vertriebspartner zu einer Informationsveranstaltung nach Frankfurt am Main eingeladen. Ertan Özdil, der Vorstandsvorsitzende der weclapp SE, gab einen Ausblick auf die weitere Produkt-, Marketing- und Vertriebsstrategie. Zugleich diente die Veranstaltung auch dem Austausch und der Auswertung der Erfahrungen, die die Partner seit Start der Zusammenarbeit im März 2019 gewinnen konnten. Waren es damals, beim Kick-off-Meeting, noch rund 30 Verantwortliche neu gewonnener Partnerunternehmen, so kamen zu diesem "Ersten weclapp Partnertag" schon mehr als 60 Vertreter von IT-Systemhäusern, IT-Consulting-Firmen und EDV-Dienstleistern zusammen. Weit überwiegend nutzen sie weclapp bereits im eigenen Haus und legen ihren Kunden jetzt weclapp als cloudbasierte ERP-Plattform nahe und unterstützen sie bei Implementierung und Betrieb. IT-Dienstleister stellen mit mehr als 15 % eine der größeren Kundengruppen des weclapp-ERP-Systems dar.



Matthias Grdan, Gründer und Geschäftsführer von Mate IT, Villingen-Schwenningen, setzt weclapp seit 2016 im eigenen Unternehmen ein. Für ihn steht fest: "Einer der großen Vorteile von weclapp ist die einfache Bedienung eines umfassenden und rundum leistungsfähigen ERP-Systems. Gleich ob sie in E-Bikes oder Blockheizkraftwerken aktiv sind oder als Start-up eine Spezialwerkstatt eröffnen, für unsere Kunden zeigt sich: weclapp ist das System der Wahl." Und Nils Kathagen vom Systemhaus Ruhrgebiet, Witten, ergänzt: "Die Vorträge und Ertan Özdils Vision waren sehr motivierend. Mehrere unserer Kunden testen weclapp schon jetzt, aber ab dem vierten Quartal werden wir Unternehmen verstärkt auf weclapp ansprechen und erwarten zusätzliches Wachstumspotenzial für unser Haus."



"Wir werden die Marktdurchdringung in Deutschland zunehmend vorantreiben. Neben dem weiter erfolgreichen Online-Marketing erweist sich jetzt die Zusammenarbeit mit unseren Vertriebspartnern wie erwartet als der richtige zweite Vertriebsweg", freut sich Ertan Özdil. "Unsere Vertriebspartner bieten mit weclapp ein technologisch weit fortgeschrittenes Produkt zu einem günstigen Preis an, und gemeinsam stellen wir fest, dass die mittelständischen Unternehmen dieses Angebot immer mehr wahrnehmen. Beide Vertriebsmodelle - online- und Partnervertrieb - werden wir zukünftig auch verstärkt international einsetzen."



Über 3U: Die 3U HOLDING AG (www.3U.net) mit Sitz in Marburg wurde 1997 gegründet. Sie steht als operative Management- und Beteiligungsholding an der Spitze des 3U Konzerns. Sie erwirbt, betreibt und veräußert Unternehmen in den drei Segmenten Informations- und Telekommunikationstechnik (ITK), Erneuerbare Energien (EE) und Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik (SHK). In allen drei Segmenten ist der 3U Konzern mit Geschäftsmodellen in Megatrends erfolgreich und profitabel, baut insbesondere seine wachstumsstärksten Geschäftsfelder Cloud Computing und Onlinehandel energisch weiter aus und strebt mit ihnen marktführende Positionen an. Die Aktien der 3U HOLDING AG werden auf XETRA, Tradegate und an den deutschen Regionalbörsen gehandelt (ISIN: DE0005167902; Kürzel UUU).



