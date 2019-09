(shareribs.com) London 24.09.2019 - Die Agrarfutures am Chicago Board of Trade zeigen sich im elektronischen Handel uneinheitlich. Die Exportinspektionen zeigten einen starken Rückgang bei den Maislieferungen. Dezember-Mais verliert 2,75 Cents auf 3,705 USD/Scheffel. Mais konnte im gestrigen Handel zulegen, gestützt von den Wetteraussichten für die US-Anbaugebiete. So dürfte es weiterhin zu kühl und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...