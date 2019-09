Die australische Investmentbank Macquarie hat das Kursziel für Zalando vor Zahlen von 54 auf 55 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Er rechne mit einem starken dritten Quartal des Online-Modehändlers und einer weiteren Anhebung der Unternehmensziele, schrieb Analyst Andreas Inderst in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die jüngste Kursschwäche biete eine exzellente Kaufgelegenheit./ajx/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2019 / 18:11 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0014 2019-09-24/12:59

ISIN: DE000ZAL1111