Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Japanische Zentralbank hat sich jüngst gegen die Umsetzung konkreter geldpolitischer Maßnahmen entschieden, so Tobias Basse und Bernd Krampen von der NORD/LB.Folglich würden sowohl der "traditionelle" Leitzins als auch die Zielrendite für japanische Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von zehn Jahren zumindest zunächst auf unverändertem Niveau bleiben. Abermals habe kein Konsens unter den Offiziellen der Bank of Japan erzielt werden können; einige Notenbanker würden auch weiterhin der Auffassung bleiben, dass die Zentralbank eigentlich unter akutem Handlungsdruck stehe. In Zahlen gesprochen habe das Ergebnis der Abstimmung somit bei sieben zu zwei Stimmen für den Beschluss des zentralen geldpolitischen Gremiums in Japan gelegen, auch weiterhin auf Zeit zu spielen. ...

