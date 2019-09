Paris (www.fondscheck.de) - Amundi weitet mit dem Amundi Prime US Corporates - Ucits ETF DR (ISIN LU2037749152/ WKN A2PP4C) die Amundi Prime ETF Produktpalette aus, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Wie bei den neun bereits im März dieses Jahres lancierten Prime ETFs betragen die laufenden Kosten nur 0,05% p.a. Seit dem Start sind den Amundi Prime ETFs bereits mehr als 500 Millionen Euro an Anlagemitteln zugeflossen. ...

