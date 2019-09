Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für K+S von 16,20 auf 13,80 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. In Reaktion auf die gekappte Kaliproduktion des Düngemittel- und Salzherstellers habe er seine Prognosen gesenkt, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Gegenwärtig sei es schwer abzusehen, wie temporär die Nachfrageschwäche auf dem Kalimarkt ausfallen werde./niw/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2019 / 09:30 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2019 / 10:00 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0026 2019-09-24/13:15

ISIN: DE000KSAG888