Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BASF vor dem Kapitalmarkttag des Chemiekonzerns auf "Neutral" mit einem Kursziel von 59 Euro belassen. Das Management dürfte unter anderem eine Aktualisierung der Konzernstrategie im Gepäck haben, schrieb Analyst Andrew Stott in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem seien weitere Informationen zu den Aussichten für das Agrochemiegeschäft zu erwarten./edh/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2019 / 06:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0029 2019-09-24/13:16

ISIN: DE000BASF111