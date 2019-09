Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Morphosys von 116 auf 117 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Janssen, der Partner des Biotechnologie-Unternehmens, habe einen ergänzenden Zulassungsantrag für Tremfya zur Behandlung von Ahrtritis bei der US-Gesundheitsbehörde FDA eingereicht, schrieb Analyst Tobias Gottschalt in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Im Falle einer Zulassung eröffneten sich für Tremfya weitere Einsatzmöglichkeiten und damit zusätzliches Umsatz- und Ergebnispotenzial. Morphosys profitiere davon in Form von Lizenzgebühren und Meilensteinzahlungen./niw/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2019 / 10:55 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2019 / 11:30 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0031 2019-09-24/13:16

ISIN: DE0006632003