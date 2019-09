Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 470 US-Dollar belassen. Die unklare Wiederzulassung der seit Monaten mit weltweiten Startverboten belegten Flugzeuge des Typs 737 Max seien aus Anlegersicht immer noch der mit Abstand größte Belastungsfaktor für die Aktie des Luftfahrt- und Rüstungskonzerns, schrieb Analyst Myles Walton in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2019 / 01:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

