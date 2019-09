Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Vodafone auf "Overweight" mit einem Kursziel von 200 Pence belassen. Das Preisumfeld im indischen Mobilfunkmarkt, der den britischen Konzern in den vergangenen Jahren sehr viel Geld gekostet habe, scheine sich zu stabilisieren, schrieb Analyst Maurice Patrick in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er sehe damit aber noch kein Ende des horrenden Liquiditätsabflusses auf dem Subkontinent./edh/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2019 / 15:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2019 / 04:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0035 2019-09-24/13:17

ISIN: GB00BH4HKS39