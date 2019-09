Der scheidende Verdi-Vorsitzende Frank Bsirske hat dazu aufgerufen, dass anstehende Investitionen in den Klimaschutz sozial gerecht finanziert werden. Der Kampf gegen den Klimawandel habe auch eine verteilungspolitische Seite, sagte Bsirske am Dienstag vor rund 1000 Delegierten des Verdi-Bundeskongresses in Leipzig. Bei Investitionen in den öffentlichen Personennahverkehr, Ladeinfrastruktur bei der Elektromobilität oder in den Bahnverkehr müssten stärkere Schultern mehr tragen als schwächere.

Die Gewerkschaft Verdi wollte am frühen Nachmittag einen neuen Vorsitzenden wählen. Bsirske tritt nach 18 Jahren an der Spitze ab. Nachfolger des 67-Jährigen soll sein bisheriger Vize Frank Werneke (52) werden./bw/DP/jha

AXC0205 2019-09-24/13:34