In der zweiten großen gemeinsamen Innovation liefern Synthesio und Ipsos ihre Social- und Consumer-Intelligence-Plattform der nächsten Generation

NEW YORK, Sept. 24, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Synthesio, das Unternehmen hinter der führenden globalen Social-Media-Intelligence-Suite, freut sich, die neuste Version seiner Flaggschiff-Plattform für Social Listening bekanntzugeben und eine völlig neue Möglichkeit bereitzustellen, Social-Media- und Online-Daten zu analysieren. Das neue Synthesio-Erlebnis nimmt das Beste von Business Intelligence (BI) -Technologie und integriert es direkt in die Synthesio-Plattform, um Kunden umfangreiche Analytik und Benutzerindividualisierung zu bieten, mit einer intuitiven und benutzerfreundlichen Plattform.



"Wir haben mit Ipsos bereits an einem großen Release im Juli zusammengearbeitet - KI-gesteuerte Trenderkennung und Erkenntnisse namens Signals- und wussten daher, was für ein Potenzial für die Produktion einer weiteren großartigen Innovation besteht. Wir haben unsere Arbeit fortgesetzt, um unseren Kunden eine neue Version unserer Social-Media-Intelligence-Plattform zu liefern, die unsere Kunden in die Lage versetzt, tief in KI-gestützt Erkenntnisse einzudringen, durch reichhaltige Visualisierungen, Anpassung und ein unglaublich einfaches Benutzererlebnis."

- Loic Moisand, Gründer und CEO, Synthesio

Das neue Synthesio-Erlebnis verändert, wie Sie Social- und Online-Daten analysieren. Mit neuen Chart-Typen, Filtern, Seitenlayouts und Navigation können Benutzer Daten im BI-Stil aufbereiten, jedoch ohne die Komplexität. Im Prinzip haben wir das Benutzererlebnis der nächsten Generation erstellt, das es jedem ermöglicht, sich wie ein Experte zu fühlen. Es besteht keine Notwendigkeit, für eine weitere Datenmanipulation die Plattform zu verlassen, auch wenn dies möglich ist.

"In den letzten zehn Jahren haben sich Social-Listening-Plattformen auf die Erhebung von Online-Daten konzentriert. Und viele Plattformen erfordern endlose Klicks, um Anworten auf schwierige geschäftliche Fragen zu finden. Mit zunehmendem Datenvolumen erwarten unsere Benutzer jetzt mehr - mehr leistungsstarke Analytik und mehr Flexibilität. Indem wir Berichte im BI-Stil zu unsere Social- und Verbraucher-Intelligence-Plattform bringen, reagieren wir auf eine wichtige Marktlücke. Wir haben eine substanziell bessere Möglichkeit für unsere Kunden erstellt, die Geschichten hinter ihren Daten zu verstehen."

- Julien Plée, Chief Technology Officer, Synthesio

Die Synthesio-Plattform neu zu konzipieren war das zweite Großprojekt in einer Reihe von anstehenden Innovationen. Synthesio & Ipsos werden weiterhin neue Produkte und Funktionen auf den Markt bringen, und zwar dank erheblicher finanzieller Investitionen in FuE-Mitarbeiter, Datenquellen, Integrationen, KI, Bild- und Videoanalyse, Stimmungsanalyse und Nutzererfahrung. Schwerpunkt bleibt weiterhin, Marken Online-Konversationen und die Verbraucher, die sie verfassen, verstehen zu helfen, mit Hilfe von KI und einer Plattform, die menschliche Intelligenz und Analyse befähigt.

Das Beta-Release dieses neuen Erlebnisses ist jetzt für Synthesio-Verbraucher verfügbar. Für neue Kunden wird die Synthesio-Plattform während des Onboarding-Vorgangs basierend auf ihrer Erfahrungsstufe, dem Maß an Social-Media-Reife, Anwendungsfällen und der Branche zugeschnitten. Erfahren Sie mehr auf synthesio.com/experience.

Über Synthesio

Synthesio, ein Unternehmen von Ipsos, ist weltweit führend in dem neuesten Bericht über Social-Listening-Plattformen, der von einem unabhängigen Forschungsunternehmen veröffentlicht wurde. Synthesio bietet Marken und Agenturen auf der ganzen Welt Social-Listening-Tools und Zielgruppenerkenntnisse, um die Auswirkungen von Konversationen in sozialen und Mainstream-Medien zu messen. Die Synthesio Social Media IntelligenceSuite liefert automatisch umsetzbare Erkenntnisse - sowohl qualitative als auch quantitative - aus der umfangreichsten Sammlung von Daten auf dem Markt. Geschäftseinheiten können Synthesio Dashboards, vordefinierte Anwendungsfälle, anpassbare Berichte und Social-Media-Command-Center-Displays - in Verbindung mit den Social-Intelligence-Services von Ipsos - nutzen, um strategische Geschäftsentscheidungen zu treffen. Synthesio wurde 2006 gegründet und verfügt über Niederlassungen in New York, Paris, London, Singapur und Brüssel.