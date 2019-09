Die Grünen pochen nach der Insolvenz des britischen Reisekonzerns Thomas Cook auf eine bessere Absicherung für Reisende. "Es hat sich gezeigt, dass die Absicherungssumme lange nicht ausreicht", sagte Fraktionschef Anton Hofreiter am Dienstag in Berlin. Er verwies auf den Antrag seiner Fraktion, über den der Bundestag an diesem Donnerstag abstimmt. Die Grünen fordern darin die Bundesregierung auf, den jährlichen Höchstbetrag, mit dem Versicherer im Falle von Insolvenzen haftet, auf mindestens 300 Millionen Euro zu erhöhen, und gegebenenfalls andere Instrumente wie einen Absicherungsfond zu prüfen.

Es müsse nun höchste Priorität sein, die Reisenden sicher nach Hause zu bringen, sagte Hofreiter. Das müsste Thomas Cook sicherstellen, "und gegebenenfalls auch die Bundesregierung".

Der britische Thomas-Cook-Konzern hatte in der Nacht zum Montag Insolvenz angemeldet. Seine deutsche Fluglinie Condor fliegt aber weiter und hofft auf einen Überbrückungskredit der Bundesregierung. Die Entscheidung soll in den kommenden Tagen fallen.

Man müsse nun die Interessen der Urlauber und Beschäftigten in den Blick nehmen, sagte Hofreiter. Seine Fraktion habe einen Bericht im Wirtschaftsausschuss angefordert und werde "intensiv diskutieren und prüfen", was der richtige Weg sei. Auf die Frage, ob es für die Grünen überhaupt denkbar sei, eine Fluggesellschaft angesichts des Klimawandels mit Krediten zu helfen, sagte Hofreiter, es gehe um Fluggäste und Beschäftigte. "Das mit dem Klimaschutz zu verschneiden, halte ich ehrlich gesagt nicht für seriös."/ted/DP/jha

