Wien (www.fondscheck.de) - Die Zeiten, in denen Hedgefonds-Manager ohne Wenn und Aber Investoren ihr 2/20er-Gebührenmodell verrechnen konnten, sind zunehmend Geschichte, so die Experten von "e-fundresearch.com".Die mäßig prickelnden Ergebnisse, die Hedgefonds-Strategien in den letzten Jahren hätten erzielen können, hätten laut eines neuen Reports des Investment-Consultants eVestment dazu geführt, dass Hedgefonds-Manager immer öfter dazu bereit seien, bei der Management-Fee mit sich reden zu lassen und Investoren niedrigere Gebühren zu gewähren. Ganz anders sehe das laut der aktuellen Studie aber bei Performance-Fees aus: Hier würden sich weiterhin die wenigsten Hedgefonds-Manager gesprächsbereit zeigen. ...

