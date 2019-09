Mailand (ots/PRNewswire) - Die Firma stieg um fünf Positionen in der bekanntesten Top-100-Liste der weltweiten Anbieter von Finanztechnologie



Objectway, ein führender Anbieter im digitalen Vermögens-, Investment- und Asset-Management-Sektor, gab bekannt, das es mit Platz 79 bei 2019 IDC Fintech Rankings bewertet wurde.



Dies ist das fünfte Jahr in Folge, dass Objectway in dieser angesehenen Auflistung vertreten ist.



Das Fortune-500-Style-Ranking kategorisiert und bewertet die führenden globalen Anbieter von Finanz-Technologie auf Basis der Jahreserträge aus Finanzinstitutionen.



Um sich in einer digitalen Wirtschaft zu behaupten, müssen Finanzdienstleistungsunternehmen innovative Spitzentechnologie annehmen und diese effektiv integrieren, um das Kundenerlebnis zu erhöhen und operative Exzellenz erzielen zu können. Bei den IDC Fintech Rankings vertreten zu sein, steht dafür, Finanzeinrichtungen mit Engagement dabei zu unterstützen, ihre digitalen Transformationsinitiativen für ihre Kunden erfolgreich durchzuführen.



"Mit der Verbesserung unseres Ranking um fünf Positionen unter den 100 Besten beweist, wie effizient unsere Wachstumsstrategie funktioniert", sagte Luigi Marciano, Objectway CEO und Gründer.



"Unsere Kombination von finanziellem Fachwissen und Technologiemustern mit einem tiefen Verständnis für die marktspezifischen Geschäftsanforderungen bringt die Glaubwürdigkeit eines etablierten Marktteilnehmers und die Innovation eines dynamischen Fin-Tech-Unternehmens auf den Markt."



"Bei den IDC Fintech Rankings aufgelistet zu werden, ist eine bedeutende Errungenschaft, die das Engagement des Anbieters für den Erfolg der Kunden seines Finanzinstituts demonstriert", sagte Marc DeCastro, Research Director bei IDC Financial Insights. "Die IDC Fintech Rankings, die sich inzwischen in ihrem 16. Jahr befinden, sind die globale Standardliste der Fintech-Anbieter für die Branche, und wir gratulieren den Gewinnern von 2019."



