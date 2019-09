CHAIA.iO erfolgreich gelauncht - The Blockchain Brain DGAP-News: EQS Blockchain Media GmbH / Schlagwort(e): Kryptowährung / Blockchain/Produkteinführung CHAIA.iO erfolgreich gelauncht - The Blockchain Brain (News mit Zusatzmaterial) 24.09.2019 / 14:22 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Informationsplattform für Blockchain und Kryptowährungen seit heute online München - 24.09.2019 Mit CHAIA.iO ist seit heute eine innovative Plattform für Blockchain und Kryptowährungen an den Start gegangen. Auf www.chaia.io können Nutzer Marktdaten, Medienpopularität und Kennzahlen zur Entwicklung einzelner digitaler Bezahleinheiten vergleichen und analysieren sowie über aktuelle Themen zur Blockchain informieren. CHAIA.iO ist für Nutzer kostenfrei und wird in englischer Sprache angeboten. CHAIA.iO richtet sich sowohl an Anfänger als auch an fortgeschrittene Krypto-Investoren und Krypto-Interessierte. Das Datenspektrum umfasst zu Beginn über 1750 Kryptowährungen. Diese können komfortabel nach unterschiedlichen Kriterien gefiltert und mit Hilfe von Vergleichstools analysiert und die Ergebnisse sodann grafisch aufbereitet werden. Neben Kennzahlen wie Marktkapitalisierung und Handelsvolumen liefert CHAIA.iO auch Daten zu Medienerwähnungen. CHAIA.iO wird von der EQS Blockchain Media GmbH betrieben, eine Tochtergesellschaft der EQS Financial Markets & Media GmbH. "Unsere Nutzer erhalten einen schnellen Überblick über Anlagemöglichkeiten und die Kerneigenschaften der einzelnen Kryptowährungen. Anhand unserer Analysetools können sie bessere Anlageentscheidungen treffen", sagt Raphael Birchner, Geschäftsführer der EQS Blockchain Media GmbH. "Zu den einzelnen Kryptowährungen aggregieren wir Veröffentlichungen klassischer Medien sowie Inhalte aus sorgfältig ausgewählten Social-Media-Kanälen. Auf diese Weise schaffen wir einen umfassenden Überblick und geben den Nutzern Kennzahlen für die Popularität und Dynamik einer Kryptowährung an die Hand." CHAIA.iO wird in den nächsten Monaten kontinuierlich weiterentwickelt und um weitere Funktionen ergänzt, die den Nutzern noch tiefergehende Analysen ermöglichen. Über die Blockchain Media GmbH Die EQS Blockchain Media GmbH realisiert, betreibt und vermarktet Internetanwendungen zu Blockchain und digitalen Bezahleinheiten. Mit CHAIA.iO betreibt das Unternehmen eine Informationsplattform für Blockchain und Kryptowährungen. Die EQS Blockchain Media GmbH ist eine Tochtergesellschaft der EQS Financial Markets & Media GmbH und Innovations-Hub für Blockchain-Anwendungen. Kontakt Raphael Birchner EQS Blockchain Media GmbH Karlstr. 47, 80333 München Webseite: www.chaia.io Telefon: +49(0)89210298-473 Email: Raphael.Birchner@chaia.io Zusatzmaterial zur Meldung: Bild: http://newsfeed2.eqs.com/eqsblock/878869.html Bildunterschrift: CHAIA.iO - The Blockchain Brain 24.09.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 878869 24.09.2019 AXC0218 2019-09-24/14:23