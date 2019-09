SmartStream Technologies, ein Anbieter von Lösungen im Bereich finanzielles Transaction Lifecycle Management (TLM), bringt heute SmartStream Air auf den Markt, ein neues revolutionäres Konzept für Abstimmungen, mit dem Geschäftsanwender komplexe Datenbestände in wenigen Sekunden abgleichen können. Die Lösung ist sofort verfügbar und nutzt transformative Algorithmen der künstlichen Intelligenz (KI) zur automatischen Konfiguration von Abstimmungen jeder beliebigen Datenstruktur dagegen verstehen andere Lösungen auf dem heutigen Markt nur bestimmte Bereiche und sind zudem mit langen Implementierungszeiten verbunden.

SmartStream Air bietet echte KI sie hat sich in einer Reihe von Tier-1-Banken bewährt und wurde bei verschiedenen Kunden getestet, die die Lösung nun implementieren. Sie ist mit wesentlich weniger Zeit- und Arbeitsaufwand verbunden und Geschäftsanwender werden von der Unterstützung durch operative Teams und IT-Mitarbeiter deutlich unabhängiger.

Haytham Kaddoura, CEO, SmartStream, erklärte: "SmartStream Air ist mit einem hochqualifizierten virtuellen Einsatzteam vergleichbar, das man bei Bedarf nutzen kann. Nur diese Lösung bietet wirklich sofortige Abstimmungen, die präzise Ergebnisse in Sekunden liefert. Die Lösung basiert auf einer hochentwickelten maschinellen Lerntechnologie und wird kontinuierlich optimiert, sodass die Ergebnisse mit der Zeit immer besser werden. Wenn man so will, sind Abstimmungen jetzt keine Grenzen mehr gesetzt."

Nach der Gründung des Innovation Lab im letzten Jahr hat SmartStream in die Anwerbung von Spitzenkräften aus den Bereichen Datenverarbeitung und Informatik investiert und sich die Zeit zur Schaffung eines Arbeitsumfelds für die Entwicklung neuer Produkte genommen, die ins neue Technologiezeitalter passen. Dieses Wissen und Verständnis der Anforderungen von Finanzinstituten wurde über viele Jahre hinweg aufgebaut.

Andreas Burner, CIO, SmartStream Innovation Lab, erklärte: "SmartStream Air hat die Spielregeln für die Abstimmungs- und Transaktionskontrolle komplett geändert. Unsere innovativen maschinellen Lernmodelle entstanden aus einer über 20-jährigen Erfahrung und wurden für die automatische Konfiguration komplexer Szenarien optimiert. Der weltweite Zugriff auf das neue Cloud-Produkt ist sicher eine Installation oder Konfiguration ist nicht erforderlich. Mit seiner auf künstlicher Intelligenz basierenden Technologie sorgt SmartStream Air für eine vollständige Automatisierung der Transaktionskontrollprozesse und erhebliche Steigerung der Produktivität unserer Kunden."

www.smartstream-stp.com

