Die NordLB hat die Einstufung für Lufthansa auf "Halten" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Trotz intakten langfristigen Wachstumstrends spürten Europas Fluggesellschaften derzeit Gegenwind durch steigende Treibstoffkosten und eine langsamer steigende Nachfrage, schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Langfristig sehe er am europäischen Himmel neben den drei großen Netzwerk-Airlines Lufthansa, IAG und Air France-KLM, zwei große Billigflieger, eine große Ferienfluggesellschaft (unter Beteiligung der TUI) sowie einige spezialisierte Anbieter als gesetzt an./edh/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2019 / 11:31 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2019 / 11:40 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0051 2019-09-24/14:27

ISIN: DE0008232125