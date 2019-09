Haben die deutsche Thomas Cook GmbH und die deutsche Cook-Airline Condor noch eine Chance weiterzumachen? Hinter verschlossenen Türen wird darüber seit Montag heftig diskutiert.

Nach der Pleite des Reisekonzerns Thomas Cook ist in Großbritannien die Diskussion über die Verantwortlichen der Thomas-Cook-Pleite voll entbrannt. Währenddessen wird in Deutschland über die Chancen diskutiert, ob die deutschen Töchter des Reisekonzerns noch gerettet werden können.

Die Bundesregierung will in den nächsten Tagen über staatliche Hilfe entscheiden. Die deutsche Cook-Airline Condor beantragte zu Wochenbeginn einen staatlichen Überbrückungskredit, um den Flugbetrieb aufrecht erhalten und sich vor der Pleite noch retten zu können. Verbraucherschützer, Gewerkschaften und Reiseveranstalter forderten von der Politik, dem Ferienflieger mit seinen rund 4900 Beschäftigten die Stange zu halten. Insidern zufolge geht es um rund 200 Millionen Euro.

Das schwarz-grün regierte Land Hessen als Sitz von Condor ist Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) zufolge geneigt, die Hälfte der in Rede stehenden Finanzhilfe zu übernehmen. In solchen Fällen sei eine Aufteilung halbe-halbe zwischen Bund und Land vorgesehen, sagte er dem Radiosender "hr info". Condor sei profitabel und nur wegen seines Mutterkonzerns in Schwierigkeiten. "Insofern gebietet es auch der Respekt vor den Arbeitsplätzen, ...

