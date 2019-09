Berlin (ots) - Sind Sie in den vergangenen zwölf Monaten zur professionellen Zahnreinigung gegangen? Das wollten wir zum Tag der Zahngesundheit am 25. September wissen. Das Meinungsforschungsinstitut INSA hat dazu rund 2.000 Bürger befragt.



Das Ergebnis: Weniger als die Hälfte (41 Prozent) der Befragten hat sich in den letzten zwölf Monaten beim Zahnarzt die Zähne professionell reinigen lassen. 43 Prozent gaben an, keine Prophylaxe in Anspruch genommen zu haben. Zwischen Männern und Frauen gibt es keinen nennenswerten Unterschied.



Gleichzeitig ist die professionelle Zahnreinigung kaum eine Frage des Alters: Mit rund 35 Prozent der 18- bis 39-Jährigen liegt diese Altersgruppe nur sechs Prozent unter dem Gesamtdurchschnitt und nur etwa zehn Prozent unter dem Wert älterer Jahrgänge. Zahnpflege hat damit nach Einschätzung der Demoskopen über alle Altersgruppen hinweg einen gleichhohen Stellenwert.



Laut Kassenzahnärztlicher Bundesvereinigung berechnen die meisten Praxen zwischen 80 und 120 Euro für eine professionelle Zahnreinigung. In vielen privaten Zahnzusatzversicherungen ist diese Leistung neben vielen anderen standardmäßig enthalten. Je nach Leistungsumfang gibt es solche Angebote schon ab einem Monatsbetrag von 20 Euro.



Immer mehr Arbeitgeber bieten ihren Mitarbeitern zudem eine betriebliche Krankenversicherung (bKV) an, die als besonders günstiger Gruppentarif auch Zahnleistungen umfassen kann.



Weiterführende Informationen zur privaten Zahnzusatzversicherung:

http://ots.de/9mg3q0 zur betrieblichen Krankenversicherung:

http://ots.de/k23tpW Pressekontakt:



Stephan Caspary

- Referent Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Verband der Privaten Krankenversicherung e.V.

Glinkastraße 40

10117 Berlin

Telefon 030 / 20 45 89 - 44

Telefax 030 / 20 45 89 - 33

E-Mail stephan.caspary@pkv.de

Internet www.pkv.de

Twitter www.twitter.com/pkv_verband



Original-Content von: PKV - Verband der Privaten Krankenversicherung e.V., übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/nr/135504