CO.DON AG: Sicherung der kurzfristigen Finanzierung durch Gesellschafterdarlehen DGAP-Ad-hoc: CO.DON AG / Schlagwort(e): Sonstiges CO.DON AG: Sicherung der kurzfristigen Finanzierung durch Gesellschafterdarlehen 24.09.2019 / 14:58 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. CO.DON AG (ISIN: DE DE000A1K0227) CO.DON: Sicherung der kurzfristigen Finanzierung durch Gesellschafterdarlehen Berlin / Teltow, 24. September 2019 - Die co.don Aktiengesellschaft, Teltow (ISIN DE000A1K0227; WKN A1K022) (die "Gesellschaft") hat sich heute mit der Bauerfeind Beteiligungsgesellschaft mbH, eine Großaktionärin der Gesellschaft, auf die Bereitstellung eines Darlehens in Höhe von bis zu 6,6 Millionen Euro geeinigt. Dies soll die Durchführung einer möglichen Kapitalmaßnahme unterstützen. Das Darlehen soll eine Laufzeit von 12 Monaten haben. Darüber hinaus verpflichtet sich die Bauerfeind Beteiligungsgesellschaft mbH, der Gesellschaft im Rahmen einer möglichen Kapitalmaßnahme Eigenkapital im Umfang von bis zu 900.000 EUR zur Verfügung zu stellen, sofern keine Kapitalzusagen im Rahmen der geplanten Eigenkapitalerhöhung von mindestens 10 Millionen Euro vorliegen. Mitteilende Person: Ralf Jakobs, Vorstandssprecher Kontakt: Matthias Meißner, M.A. Director Investor Relations / Public Relations Tel. +49 (0)30-240352330 Fax +49 (0)30-240352309 E-Mail: ir@codon.de 24.09.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: CO.DON AG Warthestraße 21 14513 Teltow Deutschland Telefon: 03328 43460 Fax: 03328 434643 E-Mail: info@codon.de Internet: www.codon.de ISIN: DE000A1K0227 WKN: A1K022 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 878931 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 878931 24.09.2019 CET/CEST ISIN DE000A1K0227 AXC0231 2019-09-24/14:58