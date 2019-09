Matthew Cassinelli hat 150 Siri-Shortcuts veröffentlicht. Die Kurzbefehle sind thematisch sortiert und decken ein breites Anwendungsspektrum ab. "Koche Kaffee" ist aber leider nicht dabei. Unter Nutzung der Plattform Airtable stellt Cassinelli 150 Kurzbefehle bereit, die er für seine persönlichen Zwecke angelegt hat. Da er sie ordentlich nach Themen, etwa Calendar, Text-Editing, On the Go, Web und so weiter sortiert hat, können Interessierte sie schnell durchscrollen und nach nützlichen Helferlein suchen. Cassinellis Riesenfundus an Shortcuts kann auch als Inspiration dienen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...